«Полная истерика»: в Британии заявили о нервном срыве Залужного из-за атак РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 229 0

Британский аналитик Меркурис: истерика случилась у Залужного после ударов ВС РФ

«Полная истерика»: в Британии заявили о нервном срыве Залужного из-за атак РФ

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Тема:
Спецоперация

О чем говорит реакция главкома ВСУ о ситуации на поле боя?

Удары ВС России по военным объектам войск Украины вызвали истерику у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного во время выступления в Верховной раде. Такое заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«У него была полная истерика. <…> Он выглядел как генерал и главнокомандующий, у которого скоро случится нервный срыв. И это, возможно, говорит нам многое о ситуации на поле боя», — сказал он.

Меркурис предположил, что Залужный так яростно и истерично выступал в Раде из-за гибели людей из его окружения в результате обстрелов войск России объектов ВСУ. Эти ракетные удары стали разрушительными для морального духа украинских боевиков, подчеркнул аналитик.

Российские войска начали наносить удары по объектам инфраструктуры Незалежной с 10 октября 2022 года в качестве ответа на теракт, совершенный украинскими боевиками на Крымском мосту. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал Киев о неотвратимой реакции на его преступные деяния.

После того как ВСУ ударили по мирному Белгороду перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

На днях Залужный эмоционально выступил во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде. Он пожаловался на тяжелую ситуацию с живой силой в армии и призвал представителей комитета самим взять в руки оружие и отправиться на фронт, если ему не обеспечат нужное количество людей.

Меркурис ранее заявилял, что РФ ракетными ударами нанесли военной инфраструктуре Украины ущерб внушительных размеров. Москва доказала уязвимость западных передовых противоракетных установок.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Киеве сравнили удар ВКС РФ с Армагеддоном.

Тема:
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