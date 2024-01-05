Русские работают: больше 40 ударов нанесено по военным объектам Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

ВС РФ нанесли 41 групповой и один массированный удары по объектам ВПК Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency; Минобороны России; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Какие еще цели поражали российские военные в зоне СВО?

В период с 30 декабря по 5 января российские войска нанесли более 40 ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Нанесен 41 групповой и один массированный удары… по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам», — доложил он.

Обстреливались также пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и наемников. Все объекты российские военные поразили.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия перехватила инициативу по всей линии фронта.

Тема:
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