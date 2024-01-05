Русские работают: больше 40 ударов нанесено по военным объектам Украины

ВС РФ нанесли 41 групповой и один массированный удары по объектам ВПК Украины
Фото, видео: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency; Минобороны России; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Какие еще цели поражали российские военные в зоне СВО?
В период с 30 декабря по 5 января российские войска нанесли более 40 ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Нанесен 41 групповой и один массированный удары… по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам», — доложил он.
Обстреливались также пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и наемников. Все объекты российские военные поразили.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия перехватила инициативу по всей линии фронта.
- 5 янв
- «Большие потери»: украинские боевики недовольны отсутствием результатов в зоне СВО
- 5 янв
- «Русские перехватили инициативу»: в Германии заявили о крахе ВСУ на фронте
- 5 янв
- Прямиком из Румынии? Что известно о возможном участии НАТО в атаках на Крым
- 5 янв
- На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области
- 5 янв
- Российские вертолеты Ка-27 провели патрулирование над Черным морем
- 5 янв
- В Севастополе звучит воздушная тревога, движение по Крымскому мосту перекрыто
- 5 янв
- МО РФ: 272 человека стали Героями России за время спецоперации
- 5 янв
- Более 70 белгородцев находятся в больницах из-за обстрелов ВСУ
- 5 янв
- Взяли в тиски: бойцы ВС РФ отодвинули боевиков ВСУ под Артемовском
- 5 янв
- На Украине показали руины любимой Зеленским фабрики военной одежды
Читайте также
77%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?