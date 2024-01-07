Украина лишилась самых мощных ракет после удара ВКС России
Кто понесет за это ответственность?
Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Из-за ударов российских ВКС Украина лишилась предприятий, на которых производились ракеты. Таким заявлением поделился Сергей Кривонос — генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке.
По его словам, данные о фабриках публикует сама власть. В результате промышленности наносится огромный ущерб.
«У нас власть сливает данные о предприятиях, которые могли выпускать самое мощное оружие, этим предприятиям наносится огромный ущерб, и никто за это ответственности не несет. О какой победе мы можем говорить?» — недоумевает Кривонос.
Он добавил, что чиновников не волнуют такие проблемы. Единственное, чего они хотят, — это удержаться на своих местах.
ВС России поразили французскую САУ Caezar на донецком направлении
Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.
После того как ВСУ ударили по мирному Белгороду перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ отчиталось о поражении двух самолетов ВСУ в Днепропетровской области. Также были уничтожены 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».
- 7 янв
- Уход Байдена и стабильность доллара: главные прогнозы JPMorgan на 2024 год
- 7 янв
- В СК поручили возбудить уголовное дело из-за нападения на бойца СВО
- 7 янв
- Экс-генпрокурор Украины Луценко: ВСУ потеряли уже полмиллиона солдат
- 7 янв
- Без шансов: как ВСУ пытались сбить ракеты РФ, способные потопить боевой корабль
- 7 янв
- Минобороны сообщило о планах в 2024-м провести семь пусков МБР
- 7 янв
- Средства ПВО перехватили 14 реактивных снарядов HIMARS и «Ураган»
- 7 янв
- ВС России поразили французскую САУ Caezar на донецком направлении
- 7 янв
- «Полная истерика»: в Британии заявили о нервном срыве Залужного из-за атак РФ
- 7 янв
- «Подозрительно»: в ФРГ год не могут понять, чьи дроны следят за обучением ВСУ
- 7 янв
- Минобороны РФ сообщило о поражении двух самолетов ВСУ в Днепропетровской области
Читайте также
76%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?