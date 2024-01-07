ВС России поразили французскую САУ Caezar на донецком направлении

Также под прицел российских военных попала американская гаубица М119.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Южная группировка войск нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Поражены самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции, гаубица М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ», — говорится в сводке.
Уточняется, что бойцы выполняли задачи в районах населенных пунктов Богдановка, Артемовское, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка. Там ВСУ потеряли свыше 300 боевиков, а также 20 автомобилей и четыре боевые бронированные машины.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.
Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ сообщило о поражении двух самолетов ВСУ в Днепропетровской области.
- 7 янв
- Средства ПВО перехватили 14 реактивных снарядов HIMARS и «Ураган»
- 7 янв
- «Полная истерика»: в Британии заявили о нервном срыве Залужного из-за атак РФ
- 7 янв
- «Подозрительно»: в ФРГ год не могут понять, чьи дроны следят за обучением ВСУ
- 7 янв
- Минобороны РФ сообщило о поражении двух самолетов ВСУ в Днепропетровской области
- 7 янв
- «НАТО обещало»: во Франции разнесли Запад за вранье о ситуации на Украине
- 7 янв
- «Как в сказке» — вдова погибшего в СВО военного Махонина о встрече с Путиным
- 7 янв
- «Не должен касаться гражданских»: преступления ВСУ привели Пушилина в ярость
- 7 янв
- Вокруг предательства: ситуация с дезертирством ВСУ в Крынках вышла из-под контроля
- 7 янв
- «На подъеме»: во Франции обозначили сроки победы РФ над Украиной
- 7 янв
- Разведчики ВДВ выявили минометный расчет ВСУ и уничтожили его ударом FPV-дрона
Читайте также
76%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?