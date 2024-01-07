Минобороны РФ сообщило о поражении двух самолетов ВСУ в Днепропетровской области

О каких еще успехах ВС России в зоне СВО заявило ведомство?

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили два самолета ВКС Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-25 в районе города Днепропетровск и Су-27 в районе города Кривой Рог Днепропетровской области», — говорится в сводке ведомства.

Вместе с тем сообщается о перехвате 14 РСЗО HIMARS и «Ураган», а также шести противокорабельных ракет «Нептун». Наши бойцы еще смогли за минувшие сутки уничтожить 38 дронов противника в населенных пунктах Горобьевка Харьковской области, Спорное, Пески, Горловка ДНР, Белогоровка, Лисичанск, Кременная, Макеевка под Луганском, Харьково, Орлянское и Пологи под Запорожьем.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Франции обозначили сроки победы РФ над Украиной.