В Невском районе Петербурга горит металлический ангар: видео с места событий

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Санкт-Петербурге пожарные тушат склад в Невском районе. МЧС сообщает, что информация о происшествии поступила на пульт спасателей ровно в полночь. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места происшествия.

Известно, что горит металлический ангар, площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров. В 00:40 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС. Ближе к часу ночи пожару присвоили второй ранг.

Сведения о пострадавших не поступали. Причины произошедшего устанавливаются.

На месте происшествия работает десять единиц техники и 43 человека личного состава МЧС.

Ранее 5-tv.ru показывал видео сильного пожара в Апраксином дворе в центре Петербурга.