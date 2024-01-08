В Невском районе Петербурга горит металлический ангар: видео с места событий
В Невском районе Петербурга произошел пожар в металлическом ангаре
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
По предварительным данным, никто не пострадал.
В Санкт-Петербурге пожарные тушат склад в Невском районе. МЧС сообщает, что информация о происшествии поступила на пульт спасателей ровно в полночь. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места происшествия.
Известно, что горит металлический ангар, площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров. В 00:40 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС. Ближе к часу ночи пожару присвоили второй ранг.
Сведения о пострадавших не поступали. Причины произошедшего устанавливаются.
На месте происшествия работает десять единиц техники и 43 человека личного состава МЧС.
Ранее 5-tv.ru показывал видео сильного пожара в Апраксином дворе в центре Петербурга.
Читайте также
70%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?