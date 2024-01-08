Диетолог назвала смертельную опасность плавленого сыра

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Диетолог Разаренова: плавленый сыр содержит много соли, красители, ароматизаторы

Диетолог назвала смертельную опасность плавленого сыра

Фото: www.globallookpress.com / Ingeborg Knol

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Привычный ингредиент может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Плавленный сыр существенно отличается от натурального по своему составу, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова. Она объяснила, почему не стоит увлекаться этим продуктом.

Хоть специфическая текстура и вкус плавленого сыра делают его удобным для использования в соусах, бутербродах и других блюдах, но не стоит забывать, что своими особыми вкусовыми свойствами этот продукт обязан различным пищевым добавкам, отметила эксперт.

Разаренова отметила, что этот продукт содержит больше соли, консервантов и жиров, чем натуральный сыр. В основном потому, что дешевый продукт, изготовленный из обычного сыра.

«Он содержит эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты. Очень часто при производстве плавленого сыра используются трансжиры», — добавила Разаренова.

Пациенту, следующему каким-то ограничениям в питании, обязательно необходимо проконсультироваться с врачом перед употреблением этого продукта, считает она.

«Избыточное количество плавленого сыра в рационе может привести к повышенному содержанию холестерина в крови, ожирению, увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Добавки в плавленом сыре могут также вызывать аллергические реакции у некоторых людей», — предостерегла диетолог.

Диетолог также уточнила, что здоровым людям рекомендуется употреблять не более одной-двух чайных ложек плавленого сыра в день, если у них нет серьезных заболеваний.

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Диетолог назвала смертельную опасность плавленого сыра

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