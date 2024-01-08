Похоронила любимого сына и в одиночку растила внучку: судьба Александры Назаровой

Жизнь подарила ей много счастья, но в то же время и много печали.

Рожденная в актерской семье, Александра Назарова с детства мечтала о сцене. Впервые на театральные подмостки она вышла в возрасте шести лет, чтобы сыграть небольшую роль в спектакле «Нора» по пьесе Ибсона.

В 1961 году после окончания ЛГИТМиК Александра Ивановна стала едва ли единственной студенткой ленинградского ВУЗа, получившей распределение в Москву. В театре Ермолова Александра Назарова прослужила почти 55 лет, до самой своей смерти.

За это время она создала множество уникальных образов, сыграла более 90 ролей в кино и озвучила около сотни персонажей. Однако наибольшую популярность актрисе принесла роль веселой, обаятельной и немного придурковатой Надежды Михайловны, бабушки Вики в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», который вышел на экраны в начале нулевых.

Но если артистическая карьера Александры Назаровой сложилась вполне успешно, то в личной жизни актрисе не сильно везло.

Со своим первым мужем кинооператором Юрием Приходько Александра познакомилась в 1961 году во время съемок в картине «А если это любовь?». Тогда ее партнерами по съемочной площадке стали молодые актеры Андрей Миронов и Евгений Жариков. Миронов, не пропускавший ни одной симпатичной мордашки, сразу же начал ухаживать за девушкой, и Саша, у которой в Москве не было жилья, иногда (когда мамы Миронова не было дома) оставалась у него ночевать. Однако их отношения по-прежнему оставались чисто дружескими.

Однажды стажер-оператор Павел Лебешев представил Александре своего приятеля начинающего кинооператора Юрия Приходько.

«Юра мне сразу понравился, начали женихаться. Он часто приезжал ко мне в Ленинград, я — к нему в Москву. Страсти между нами кипели нешуточные», — рассказывала Назарова.

А когда выяснилось, что девушка не может устроиться в столичный театр из-за отсутствия московской прописки, Юрий предложил ей расписаться.

После свадьбы молодые поселились в небольшой комнате в коммунальной квартире недалеко от станции метро «Кропоткинская». Несмотря на то, что у супругов было совсем немного денег, питались они исключительно в ресторанах, тогда это было совсем недорого.

Юрий обожал супругу и буквально сдувал с нее пылинки. Так они прожили десять лет, пока однажды на Белорусском вокзале по дороге в санаторий Александра не познакомилась с импозантным мужчиной, который оказался тезкой мужа.

Юрий Михайлов работал врачом-реаниматологом. Он без труда покорил сердце миниатюрной красавицы, и они начали тайно встречаться. Александра долгое время не решалась сказать мужу, что у нее появился новый мужчина. Однако, забеременев от Михайлова, она все же решилась на развод.

В 1970 году у Юрия и Александры родился сын Дмитрий. Однако, несмотря на рождение ребенка Юрий продолжал вести привычный образ жизни и ради вечеринки у друзей, часто оставлял молодую жену одну с малышом на руках. Их брак просуществовал чуть больше двух лет.

Однажды Михайлов собрал чемоданы и навсегда уехал в ФРГ. Лишь иногда доктор вспоминал о сыне и присылал небольшие суммы денег, которых едва хватало на жизнь. И тут Назарова вспомнила о первом муже Юрии Приходько, который прекрасно относился к маленькому Мите.

Когда Александра уже была готова сойтись с экс-супругом, выяснилось, что у Юрия рак. Несмотря на лечение, Приходько умер в возрасте 36 лет, а Александра всю оставшуюся жизнь винила себя в его смерти. Актриса считала, что онкологию Юрий заработал на нервной почве, тяжело переживая ее уход.

Чтобы достойно содержать сына, Александра бралась за любую работу — она играла в театре, занималась озвучкой, снималась в рекламе и кино, а тем временем маленький Митя сначала жил в круглосуточном детском саду, а потом в английской школе-интернате.

Мальчику не хватало родительской любви и материнского тепла, поэтому неудивительно, что в 14 лет, поступив в ПТУ, он покатился по наклонной, связавшись с дурной компанией. При этом во всех своих бедах парень был склонен винить мать. Недолюбила, недосмотрела, недодала — эти слова Александра Ивановна часто слышала от Дмитрия.

Чтобы вытащить сына из дурной компании, Александра купила ему туристическую путевку и отправила в Испанию. Дмитрию понравилось за рубежом, и он остался там жить нелегалом, в надежде через 5-10 лет получить вид на жительство, а затем и гражданство.

Поскольку у парня не было профессии он перебивался случайными заработками, которых едва хватало на жизнь. Чтобы помочь Мите, Александра Ивановна продала родительскую квартиру в Питере и регулярно посылала ему деньги в Испанию, пока его не депортировали на родину за нарушение правил парковки.

Вернувшись домой, сын актрисы взялся за старое. В компании, где употребляли запрещенные препараты и алкоголь, Дмитрий познакомился с девушкой. Они поженились и вскоре у супругов появилась дочка Саша. Несмотря на рождение малышки молодые родители продолжали вести разгульный образ жизни, и когда маленько Сашеньке было два года опека изъяла ее из семьи и поместила в «Дом малютки».

Александра Назарова, узнав, что Саша попала в казенный дом, начала собирать документы, чтобы оформить опеку над внучкой. Но тут на ее свалились новая беда.

В 2011 году незадолго до новогодних праздников и через четыре дня после своего дня рождения, скончался 41-летний сын актрисы. Дмитрий, не сумевший побороть пагубное пристрастие, умер от «передоза».

«У меня даже слез нет! Я так зла на Митьку, что он бездарно распорядился своей жизнью!» — убивалась несчастная мать.

Однако справиться с горем Александре Ивановне помогла маленькая внучка, которая последующие восемь лет стала смыслом ее жизни. Погрузившись в мир детства вместе с Сашей, актриса вновь расцвела и стала работать еще больше, чтобы ее Сашенька ни в чем не нуждалась.

Александра Назарова всегда много курила, а после смерти сына стала дымить как паровоз. Она все надеялась, что ее легкие «протянут» до совершеннолетия внучки, но этого не произошло. Летом 2019 года актрису, летевшую на отдых в Болгарию, из-за приступа удушья сняли с рейса и отправили в больницу, из которой она больше не вышла.

Александра Ивановна Назарова умерла 20 августа 2019 года в возрасте 79 лет. Поле ее смерти, Сашу взяли под опеку родные ее второго мужа Юрия Михайлова.

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