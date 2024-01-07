Экс-генпрокурор Украины Луценко: ВСУ потеряли уже полмиллиона солдат

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 126 0

Почему командование боевиков замалчивает потери?

Экс-генпрокурор Украины Луценко: ВСУ потеряли уже полмиллиона солдат

Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

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Тема:
Спецоперация

С начала спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и тяжело ранеными полмиллиона человек. Об этом заявил Юрий Луценко — бывший генеральный прокурор Украины.

Он отметил, что украинцам необходимо знать реальное количество потерь. Чтобы не допускать народных волнений, Банковая тщательно скрывает эти данные.

«500 тысяч. Если поделить на месяцы, то по 30 тысяч в месяц, что на фронте выбивается убитыми или тяжелоранеными», — отметил Луценко.

Украинское командование официально не стало подтверждать или опровергать его заявление. Однако, судя по сводкам с фронта, это число недалеко от реальности.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что южная группировка войск нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ на донецком направлении. Российским войскам удалось уничтожить гаубицу М119 производства США, артиллерийскую установку Caesar производства Франции, а также склад боеприпасов ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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