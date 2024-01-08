Могила Чингисхана может быть спрятана в Забайкалье

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 64 0

РИА Новости: Ученые до сих пор ищут местонахождение гробницы Чингисхана

Могила Чингисхана может быть спрятана в Забайкалье

Фото: www.globallookpress.com / Guenter Fischer

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Путешественник Марко Поло в свое время указал на место захоронения великого завоевателя. Он говорил, что оно может находиться в России.

Чингисхан — воин, покоривший полмира от Восточной Европы до Японского моря и от Новгорода до Юго-Восточной Азии оставил после себя множество тайн и загадок, в том числе остается открытым вопрос о месте его упокоения.

Великий хан умер в 1227-м. За год до смерти он отправился в поход на Си Ся, одно из царств на территории современного Китая. Якобы Тэмуджин ушел из жизни в момент, когда столица уже капитулировала. И здесь у историков начинаются расхождения.

С одной стороны, считается, что правитель погиб в бою от отравленной стрелы. По другой версии, в решающий момент подвела старая рана, полученная во время охоты, пишет РИА Новости.

Также известно, что сам Чингисхан завещал, чтобы информация о месте его захоронения оставалась секретной.

Могила Чингисхана в Забайкалье?

Сегодня некоторые монгольские этнографы полагают, что основателя империи могли похоронить по древнему обычаю племен хунну, проживавших более двух тысяч лет назад.

В 2001 году археологам удалось найти первый царский могильник хунну. Внутри были обнаружены китайская колесница и римское стекло. Так, был сделан вывод, что в загробный мир покойника сопровождали атрибуты его славы на Земле.

Если правителя погребли по этим же правилам, значит, его останки должны буквально утопать в сокровищах. Но наткнуться на «золотую жилу» на большой глубине крайне трудно при отсутствии каких-либо ориентиров.

Одну из подсказок озвучил легендарный путешественник Марко Поло. Венецианский купец в молодом возрасте три года прослужил при дворе хана Хубилая, который был внуком Чингисхана.

Как утверждал Поло, завоевателя похоронили у «великой горы» к северу от столицы, Каракорума. Он раскрыл название этого места — «Алхай». Сообщалось, что за ней «бескрайние степи Баргу». Выходит, что гробница расположена в России, а именно в Забайкалье.

Полагается, что речь идет о мысе Рытый, который находится на северо-западе Байкала. Это место буряты с давних времен считают сакральным: посещать его могли только шаманы для совершения ритуалов.

При этом современные ученые называют древним «Алхаем» горный хребет Большой Хинган в Китае. Раскопки в обоих местах не проводились.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр столицы Монголии добровольно покинул свой пост.

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