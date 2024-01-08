В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 71 0

Губернатор региона призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытии.

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он предупредил земляков об обасности и посоветовал не подходить к окнам, а лучше — укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал чиновник.

Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских боевиков 30 декабря. В городе нет никаких военных объектов — ВСУ намеренно били по мирному населению. По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались — 25, в том числе дети.

По данным Минобороны РФ, киевский режим применил ракеты «Ольха» с кассетной частью и чешскую реактивную систему залпового огня Vampire для обстрела города. Мирный город до сих пор подвергается атакам со стороны киевского режима.

Кроме того, Евросоюз и ОБСЕ отказалась осуждать атаки ВСУ по Белгороду. Они заявили, что киевский режим «имеет на это право».

После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым годом, президент Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что детей из Белгорода временно отправят в другие регионы.

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