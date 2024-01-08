Гладков: детей из Белгорода временно отправят в другие регионы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 56 0

Оказать помощь готовы губернаторы из разных областей, в том числе, из Воронежской, Тамбовской, Калужской и Ярославской.

Гладков: детей из Белгорода временно отправят в другие регионы

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Детей из Белгорода временно отправят в другие регионы, пока ситуация не стабилизируется. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, записав ежедневное видеообращение.

Оказать помощь готовы губернаторы из разных областей, в том числе, из Воронежской, Тамбовской, Калужской и Ярославской. В данный момент специалисты из Белгорода отправились к вышеуказанные регионы, чтобы проверить места, в которых планируют разместить детей. Пока решено, что это будут загородные школьные лагеря.

В данный момент, как сообщил Гладков, около 300 жителей города Белгорода находятся в ПВР, так как решили временно переехать в другое место, пока ситуация остается напряженной.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по мирному Белгороду перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгороде отменили богослужения в храмах в Рождественскую ночь.

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