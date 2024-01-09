Поэта Льва Рубинштейна сбила машина, его доставили в больницу

Поэт Лев Рубинштейн стал жертвой ДТП, его сбила машина. Об этом в соцсетях сообщили его друг Илья Гинзбург и поэт Игорь Иртеньев.

«Лев Семенович Рубинштейн в Склифосовского. Попал под машину. Переломы, черепно-мозговая травма», — написал Гинзбург.

«Его сбила днем машина, сейчас он в Склифе в тяжелом состоянии, операцию сделали», — уточнил Иртеньев.

Официальной информации о происшествии не публиковалось.

Льву Рубинштейну 76 лет. Он начал свой литературный путь в 1960-х годах, в течение десятилетия став одним из основоположников московского концептуализма.

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