«Не уверен, что правильное решение»: Воробьев сменил имидж, отрастив усы

Артист вновь удивил публику. Понравился ли его новый образ фанатам?

Актер и певец Алексей Воробьев удивил поклонников сменой имиджа. Знаменитость в социальной сети опубликовал видео, на котором сбривает бороду, оставляя на лице нетронутыми лишь отросшие усы.

«Не уверен, что это правильное решение, но эффектное — точно. Вообще не так уж и плохо, ну для персонажа», — подписал ролик певец.

Артиста в новом образе сравнили с Остапом Бендером из «12 стульев». Фото: Instagram* / av.author

Реакция публики не заставила себя долго ждать. В комментариях под видео коллеги поинтересовались у Воробьева, неужели он готовится к роли маньяка? А другие пользователи сети сравнили знаменитость с почтальоном Печкиным из «Простоквашино» и Остапом Бендером из «12 стульев».

К слову, это не первое преображение Воробьева ради роли. Так, ради съемок в фильме «Шуберт» знаменитость избавился от девяти килограммов. Тогда он демонстрировал публике идеальный торс. Поклонники восхитились подтянутой фигуре. Однако не все преображения вызывают восторг. Так, пару лет назад Воробьев сменил цвет волос и нарвался на критику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алексей Воробьев вернулся к привычной жизни после инсульта в 25 лет.

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