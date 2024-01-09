«У врат ада»: американские журналисты разоблачили украинских боевиков
NYT: ВСУ находятся у врат ада
Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ на передовой измучены, а российские войска идут в наступление.
Тон западной прессы, которая еще совсем недавно убеждала своих читателей, что стоит чуть-чуть потерпеть, и ВСУ победят, становится все более минорным.
Украинские войска измучены, находятся в обороне и у «врат ада». Статью под таким заголовком опубликовало ведущее американское издание The New York Times. В материале отмечается, что украинские военные на передовой физически истощены, а российская армия ведет активные наступательные действия по всей линии соприкосновения.
Как пишут авторы публикации, боевики ВСУ в прифронтовой полосе вынуждены передвигаться пешком и отказались от использования техники, поскольку она становится легкой мишенью для наших дронов. При этом от украинских беспилотников все меньше толку, их выводят из строя российские системы радиоэлектронной борьбы.
Читайте также
85%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?