ВСУ на передовой измучены, а российские войска идут в наступление.

Тон западной прессы, которая еще совсем недавно убеждала своих читателей, что стоит чуть-чуть потерпеть, и ВСУ победят, становится все более минорным.

Украинские войска измучены, находятся в обороне и у «врат ада». Статью под таким заголовком опубликовало ведущее американское издание The New York Times. В материале отмечается, что украинские военные на передовой физически истощены, а российская армия ведет активные наступательные действия по всей линии соприкосновения.

Как пишут авторы публикации, боевики ВСУ в прифронтовой полосе вынуждены передвигаться пешком и отказались от использования техники, поскольку она становится легкой мишенью для наших дронов. При этом от украинских беспилотников все меньше толку, их выводят из строя российские системы радиоэлектронной борьбы.