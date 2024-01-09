«У врат ада»: американские журналисты разоблачили украинских боевиков

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NYT: ВСУ находятся у врат ада

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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ВСУ на передовой измучены, а российские войска идут в наступление.

Тон западной прессы, которая еще совсем недавно убеждала своих читателей, что стоит чуть-чуть потерпеть, и ВСУ победят, становится все более минорным.

Украинские войска измучены, находятся в обороне и у «врат ада». Статью под таким заголовком опубликовало ведущее американское издание The New York Times. В материале отмечается, что украинские военные на передовой физически истощены, а российская армия ведет активные наступательные действия по всей линии соприкосновения.

Как пишут авторы публикации, боевики ВСУ в прифронтовой полосе вынуждены передвигаться пешком и отказались от использования техники, поскольку она становится легкой мишенью для наших дронов. При этом от украинских беспилотников все меньше толку, их выводят из строя российские системы радиоэлектронной борьбы.

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