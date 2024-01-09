Самый громкий скандал в российском шоу-бизнесе: куда пропал избивавшую Валерию ее экс-муж Шульгин

Благодаря бизнесмену публика узнала о певице Валерии, Алевтине Егоровой и других талантливых артистках. Однако спустя годы вся наработанная за годы репутация рухнула.

Еще в 1990-х публика узнала об Александре Шульгине, как о талантливом продюсере. Ведь благодаря ему на российской сцене засияла певица Валерия, Алевтина Егорова и многие другие отечественные исполнительницы. Однако уже в 2000-х его репутацию перечеркнуло признание одной из них и превратило Шульгина из продюсера в тирана.

Избежал уголовное наказание

Шульгин родился в Иркутске 25 августа 1964 года. С детства его тянуло к творчеству. Уже в шестом классе будущий продюсер стал брать у старшеклассников музыку и переписывать ее. А вскоре он создал первую группу, которая чуть не загубила ему жизнь: артисты использовали в качестве усилителя мегафон в парке, за что получили по два года «условки». Шульгин избежал срока, так как ему не было на тот момент и 14 лет.

После школы творческий парень пытался учиться на лингвиста, инженера и экономиста, но долго не продержался нигде, решив плотно связать жизнь с музыкой. Отправился в Москву, где познакомился с группой «Круиз» и стал с ними выступать. Вскоре коллектив отправился выступать в Германию, а спустя время творческий союз распался. Шульгин вернулся в СССР и занялся предпринимательством в сфере авторского права и издательства музыкальных произведений.

Знакомство с Валерией

С будущей певицей Валерией Шульгин познакомился в 1991 году в одном из столичных баров. Его привлек очень красивый голос, поэтому, не раздумывая, продюсер оставил номер телефона ей и предложил сотрудничество. На следующий день еще тогда Алла Перфилова связалась с Шульгиным и через пару недель уже записывала песню в студии. Именно продюсер и придумал девушке сценический образ и псевдоним. Шульгину удалось сделать из Валерии настоящую звезду, и, таким образом, музыкальная карьера Перфиловой стремительно начала набирать обороты.

В браке Шульгин и Валерии были девять лет. Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

Рабочие отношения, хоть и Валерия на тот момент была замужем, вскоре плавно перетекли в любовные. В 1993 году молодые люди поженились, на тот момент у них уже появилась на свет дочь Анна, а спустя некоторое время родились сыновья Артемий и Арсений.

Семейный кошмар

Со стороны брак Шульгина и Валерии казался идеальным, однако спустя годы это оказалось не так. Отношения рухнули в 2002-м, а после стали всплывать подробности семейной жизни. В интервью Валерия признавалась, что непонятная агрессия супруга начала проявляться, как только ее с дочкой выписали из роддома. Однажды за ужином Шульгину показалось, что она что-то не то сказала, и он тут же вонзил ей нож в колено так, что во все стороны брызнула кровь.

Но после такого инцидента Валерия не ушла от супруга. Ее держали чувства, потом новый альбом. Во время подготовки пластинки как раз выяснилось, что артистка второй раз беременна — сыном Артемом.

«До сих пор не могу забыть, как маленького Артема укачало в машине. Шульгин его ударил по лицу так, что у годовалого малыша почернело ухо. Более того, отец запер сына в вольере с собакой — в наказание. Тогда он называл ребенка не иначе, как «кусок дерьма», — рассказывала как-то знаменитость.

Когда же артистка подала на развод, будучи беременной в третий раз, Шульгин умолял ее вернуться. Валерия поверила мужу, но они заключили брачный контракт. Продюсер обещал исправиться, но слова остались лишь словами. Сам же Шульгин за все эти годы ни разу не комментировал откровения Валерии.

Чем сейчас занимается Шульгин?

Повзрослевшими детьми Шульгин уже давно не интересуется, а на мероприятиях и вовсе проходит мимо них. Сейчас продюсеру 59 лет. Уже долгие годы он остается холостым. Подробности своей личной жизни продюсер не раскрывает, однако, по его словам, он не состоит ни с кем в отношениях.

Кроме творческой деятельности, Шульгин увлекся и вопросами религии. В 2011 году он поступил на факультет богословия в Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, в это же время он стал писать музыку для религиозного телеканала. Также продюсер проявляет интерес и к современным технологиям и мировой экономике. Он инвестирует высокотехнологические проекты и верит, что будущее за роботизацией.

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