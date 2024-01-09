Путин взял на контроль проблемы в сфере ЖКХ в Подмосковье и Херсонской области

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Херсонской области Владимиром Сальдо и губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава государства заслушал доклады чиновников о ситуации в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба Кремля.

Сальдо сообщил о достаточно резком перепаде температур с плюса на минус в регионе, которые привели к нарушению электроснабжения и обрыву электропроводов. Воробьев доложил о ситуации с отоплением и электроснабжением в районах, откуда поступили жалобы.

Президент России по итогам диалога поручил главе МЧС Александру Куренкову и компании «Россети» принять все возможные меры для восстановления тепло- и энергообеспечения в российских регионах.

После беседы с главой государства Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что подача электроэнергии в Херсонской области будет возобновлена 9 января. Пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья также выступила с заявлением. В нем сообщается, что подачу тепла в квартиры микрорайона Климовск в Подольске планируется запустить вечером 9 января.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава СК приказал проверить факты отсутствия отопления в Московской области.