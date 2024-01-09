30 сентября у него был юбилей — 85 лет.

Умер заслуженный тренер России по спортивному ориентированию Сокол Слободник. Об этом стало известно 5-tv.ru.

30 сентября у него был юбилей — 85 лет. Причиной смерти, как рассказал нам источник, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность (ОССН).

Слободник Сокол — создатель и тренер Детско-юношеского клуба спортивного ориентирования «Искатель» в российской столице, он славится тем, что его воспитанники внесли весомый вклад в медальный лист ФСОР.

Он также был почетным членом Федерации спортивного ориентирования.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в возрасте 42 лет умер двукратный чемпион России в составе ЦСКА. Что могло стать причиной смерти в таком раннем возрасте?