В Южной Корее законодательно запретили употребление собак

В стране сейчас насчитывается около 1150 собачьих ферм, 34 предприятия по разделке мяса, 219 дистрибьюторов и около 1,6 тысячи ресторанов, которые продают блюда из собачьего мяса.

Парламент Южной Кореи принял закон, запрещающий разведение собак на убой, а также разделку, распространение и употребление собачьего мяса. Об этом пишет агентство Yonhap.

Закон поддержали 208 депутатов, двое воздержались. Примечательно, что проект поддерживали как представители правящей партии, так и оппозиционной.

Представитель южнокорейского отделения Международного общества защиты прав животных Ли Сан Ген считает, что принятие закона стало поворотным моментом в сфере отношения к животным в Южной Кореи.

Законом была введена уголовная ответственность за разведение собак на убой и их разделку. Тем, кто выращивает животных на мясо, может грозить до двух лет тюрьмы и штраф размером до 20 миллионов вон. Тем, кто разделывает собак, грозит до трех лет заключения и штраф до 30 миллионов вон.

Однако отмечается, что исполняться наказания начнут лишь в 2027 году. Следующие три года станут «льготным периодом», во время которого все производители собачьего мяса, дистрибьютеры и рестораны, в которых подаются блюда из собачьего мяса, должны будут зарегистрировать бизнес в региональных органах власти. После их закрытия государство будет выделять субсидии для поддержки.

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