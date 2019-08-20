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Клонированные питомцы набирают популярность в России и мире — видео

, 23:55 Эфирная новость 30

Пока стоимость услуги по клонированию животных остается высокой. Однако в России животные-клоны появляются не столько для радости владельцев, сколько для ответственной работы.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com, thedailybeast.com

В Китае начинают массовую продажу клонированных котов. Сами исследования ведутся давно и во многих странах. Безусловный лидер тут Южная Корея, где воссоздают домашних питомцев уже более 20-ти лет, но в Поднебесной решили поставить дело на поток и предоставлять услуги подобного плана по всему миру.

Первым экземпляром стал кот Чеснок — он появился всего месяц назад. Его сочли удачным опытом и объявили старт продаж. Теперь можно официально воскресить покинувшего этот свет Мурзика или Барсика в определенный срок и за определенную сумму — почти 35 тысяч долларов. Конечно, не всем россиянам такая услуга по карману, но, как выяснил Максим Облендер, у нас в стране есть клонированные питомцы, которых воссоздали не просто так, а для работы.

В Якутии живет якутская лайка. Ее доставили из Кореи для разведения и воспитания — порода вырождается. Животное клонировали из генетического материала «оригинала» — кусочка уха. Сейчас собака выросла и ничем не отличается от своей предшественницы, кроме разницы в возрасте — 7,5 лет. Здесь же в Якутии уже четыре года несут службу в колонии УФСИН Бельгийские овчарки — Джек и Том, тоже клоны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что свою любимую собаку клонировала Барбара Стрейзанд — женщина даже сводила клонированных питомцев на могилу их матери.

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