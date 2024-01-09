Завод Hyundai в Петербурге возобновил работу после двухлетнего простоя

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу, выйдя из простоя, сообщили в пресс-службе предприятия. Перерыв продолжался два года.

«Простой не продлен. Занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования», — приводит ТАСС сообщение.

В конце декабря завод Hyundai сообщал о подготовке к выходу из режима простоя, в котором находились 502 работника. На этом предприятии собираются разные автомобили — Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line.

Выпускать иномарки перестали в 2022 году — в марте, когда начались серьезные проблемы с поставками запчастей в Россию. Некоторые виды обслуживания автовладельцев были продолжены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в автосервисах назвали главную проблему китайских машин в российский мороз.