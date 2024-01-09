Завод Hyundai в Петербурге возобновил работу после двухлетнего простоя

|
Евгения Романова
Евгения Романова 198 0

Предприятие уже занято обучением персонала.

Завод Hyundai в Петербурге возобновил работу после двухлетнего простоя

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу, выйдя из простоя, сообщили в пресс-службе предприятия. Перерыв продолжался два года.

«Простой не продлен. Занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования», — приводит ТАСС сообщение.

В конце декабря завод Hyundai сообщал о подготовке к выходу из режима простоя, в котором находились 502 работника. На этом предприятии собираются разные автомобили — Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line.

Выпускать иномарки перестали в 2022 году — в марте, когда начались серьезные проблемы с поставками запчастей в Россию. Некоторые виды обслуживания автовладельцев были продолжены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в автосервисах назвали главную проблему китайских машин в российский мороз.

-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:22
Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с прошлого года
14:16
На грани своего майдана: почему фермеры в Германии блокируют автобаны
14:10
В 116 домов Подмосковья вернули тепло, на очереди еще 57 многоэтажек
14:02
Появились кадры момента ДТП, в котором машина сбила поэта Льва Рубинштейна
13:46
Труп обнаружила дочь: известный писатель Марк Харитонов умер в Москве
13:42
Завод Hyundai в Петербурге возобновил работу после двухлетнего простоя

Сейчас читают

Агата Муцениеце планирует освоить новую профессию
Нумеролог: «Люди, у которых в 2024 году агрессия будет превалировать над любовью, сильно пострадают»
Психолог объяснил родителям, как правильно наказывать детей
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса