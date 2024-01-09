Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с прошлого года

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Также подешевела европейская валюта.

Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с прошлого года

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 90 рублей, об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Такое падение произошло впервые с 29 декабря 2023 года.

Так, к 13:41 по московскому времени доллар упал на 1,29%, до 89,98 рублей. Спустя всего три минуты он уже был зафиксирован на уровне 89,85 рублей.

При этом курс евро в 13:45 находился на уровне 98,36 рублей, упав на 1,64%, а юаня — 12,516 рублей, он снизился на 1,52%.

Отметим, что 29 декабря минувшего года курс доллара на Мосбирже упал ниже 89 рублей, опустившись на 0,41%. Дешевела также и европейская валюта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что назван худший год для доллара со времен пандемии COVID-19.

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