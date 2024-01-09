Мизулина о версии блогера Косенко, бросившего сына в снег: «Ребенок как вещь»

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 15 0

Мизулина не верит, что блогер Костенко бросал в снег манекен, а не ребенка

Мизулина о версии блогера Косенко, бросившего сына в снег: «Ребенок как вещь»

Фото: Instagram* / sergey_kosenko

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Скандальное видео уже привлекло внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Слова блогера Сергея Косенко о том, что в скандальном ролике, где он бросает ребенка в снег, использовалась кукла, являются простой отговоркой. Об этом в своем Telegram-канале заявила исполнительный директор Национального центра помощи детям, общественный деятель Екатерина Мизулина.

Речь идет о нашумевшем видео, на котором блогер кидает в глубокий сугроб своего двухмесячного сына Лео, после чего малыш, прищурившись, погружается в снег. Подписчики тут обрушились на молодого отца с резкой критикой, сочувствуя мальчику и обвиняя его родителей в жестоком обращении.

«Контент, очевидно, постановочный, заранее спланирован, заранее подготовлен. Используется ребенок, как вещь, как предмет для съемки этого видео», — считает Екатерина Мизулина.

При этом общественный деятель не поверила в объяснения Косенко, который заявил, что при съемках использовал манекен, а само видео представляет их себя искусный монтаж.

«В отговорки блогера про „дипфейк“ я не верю», — подчеркнула Мизулина.

Также глава «Лиги безопасного интернета» сравнила Косенко с Блиновской, обвинив в инфоцыганстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогера Косенко, швырнувшего грудничка в сугроб, подозревают в неуплате налогов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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