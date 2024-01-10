С хорошим дисконтом: как россияне торгуют ненужными подарками

На сайтах и в различных группах в соцсетях предлагаются электроника, парфюмерия и многое другое.

В рунете множится число ресурсов, предлагающих подарки, которые оказались не нужны. На сайтах и в различных группах в соцсетях предлагаются электроника, парфюмерия и многое другое, что не подошло или не понравилось их получателям.

При этом зачастую приобрести такие товары можно с хорошим дисконтом — правда, не исключен и риск остаться обманутым. Корреспондент «Известий» Юлия Майданова во всем разобралась.

Ранее 5-tv.ru писал, что физические лица не обязаны платить подоходный налог в размере 13%, если стоимость подарка не превышает 4000 рублей. Данное правило не распространяется на презенты, врученные родственниками, в число которых входят родители, дети, супруги, братья, сестры и так далее.

Также подарок не облагается налогом, если он преподнесен на семейное торжество, вроде свадьбы. Гораздо строже дела обстоят с государственными и муниципальными служащими.