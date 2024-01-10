Минувшей ночью — с 9 на 10 января — умер российский дипломат Виталий Брага. Бывшему генеральному консулу СССР в Дархане было 96 лет. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Экс-консул в Монголии ушел из жизни в деревне Картамазово в Московской области, пост он занимал во времена Советского Союза — с 1988-го по 1991 годы. До этого четыре года Брага работал в посольстве в КНДР.

У него было несколько государственных наград, в том числе, Орден Трудового Красного Знамени, Орден «Знак почета» и награда от Монголии «Полярная звезда».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла теща Дональда Трампа — Амалия Кнавс.