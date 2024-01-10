Мать экс-первой леди США умерла в возрасте 78 лет.

Жена экс-президента США Дональда Трампа сообщила о смерти своей матери Амалии Кнавс. Теща бывшего президента скончалась в 78 лет.

«С глубокой печалью сообщаю о кончине моей любимой матери Амалии. Амалия Кнавс была сильной женщиной, которая всегда вела себя грациозно, тепло и достойно. Она была полностью предана своему мужу, дочерям, внуку и зятю. Мы будем безмерно скучать по ней и продолжим чтить и любить ее наследие», — написала Мелания Трамп на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Амалия Кнавс не была публичной женщиной. Несмотря на то, что она присутствовала на всех официальных мероприятиях, будучи мамой первой леди США, о ее жизни мало известно.

Амалия Кнавс родилась в городе Севницы, расположенном недалеко от столицы Словении Любляны. Население городка составляет всего около пяти тысяч человек. Родители будущей первой леди познакомились в городе, где и родилась Мелания. Произошло это в 1966 году. В то время Виктор работал водителем главы администрации города Севницы, а Амалия ─ модельером на фабрике детской одежды. Родители бывшей первой леди США всегда жили очень скромно и не кичились тем, что их зять — миллиардер.

Примечательно, что Дональду Трампу и мать, и отец Мелании являются почти ровесниками. Кстати, предложение руки и сердца Дональд Трамп сделал Мелании при родителях, попросив благословения у Амалии и Виктора.