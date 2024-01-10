Путин одобрил освобождение дальневосточных многодетных семей от налога на жилье

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Путин рад, что многодетность становится модной в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Он также порадовался, что в России становятся модными такие большие семьи.

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу об освобождении многодетных семей от выплаты налога на единственное жилье на Дальнем Востоке. Предложение главе государства выдвинули жители Анадыря, куда он сегодня прилетел в рамках официального визита.

«Безусловно, такая возможность есть. Я это поддерживаю и попрошу правительство и соответствующую профильную комиссию Госсовета это проработать», — сказал Путин.

Он считает, что в скором времени инициатива будет реализована. Кроме того, Путин во время встречи с представителями общественности Анадыря порадовался становлению популярной многодетности в России. Так, о своей большой семье рассказал один из жителей Чукотки.

«Радует не только то, что у вас пять детей, что очень хорошо, и мы вас все поздравляем, радует то, что у нас становится модным иметь много детей», — подчеркнул Путин.

Сегодня, 10 января, президент РФ Владимир Путин прилетел в Анадырь. В ходе визита он, в том числе, оценил спрос на огурцы и помидоры на Чукотке. Президент пошутил, что все овощи съели жители Анадыря на праздниках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выступил против использования маткапитала для покупки автомобиля. Президент призвал аккуратно относиться к таким предложениям.

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