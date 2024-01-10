Финляндия планирует продлить закрытие границы с Россией еще на месяц

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

Соответствующий вопрос решают в правительстве.

Финляндия планирует продлить закрытие границы с Россией еще на месяц

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Lauri Heino

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Финские власти намерены продлить закрытие границы с Россией еще на месяц. Об этом изданию Helsingin Sanomat рассказал источник в правительстве Финляндии.

«Предполагается продлить закрытие пограничных пунктов на месяц», — указано в материале.

По словам собеседника, в четверг, 11 января, кабмин страны может изменить сроки закрытия российско-финской границы. Он подчеркнул, что для принятия такого решения нет юридических или политических препятствий.

Днем ранее глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что страна не намерена открывать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с РФ. По ее словам, Хельсинки опасается, что российская сторона якобы будет направлять мигрантов на границу.

Все сухопутные границы с Россией были закрыты 30 ноября 2023 года. Ожидалось, что туристический коридор возобновит пропуск людей 13 декабря, но положительного решения все еще принято не было. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе оставались железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.

Ранее 5-tv.ru писал, что Финляндия допустила запрет на экспорт СПГ из России в 2025 году.

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Финляндия планирует продлить закрытие границы с Россией еще на месяц

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