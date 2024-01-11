«Писали, пишут и будут писать»: Туриченко объяснил, почему песни о любви — вечны

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 46 0

Солист «Иванушек» Туриченко назвал тему любви вечной в музыке

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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О чем еще писать, как не о всепоглощающем неизведанном чувстве, задался вопросом певец.

Любовь — это то чувство, о котором писали, пишут и всегда будут писать песни и музыку. Об этом заявил солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко.

«О чем другом писать? Это вечное, неизведанное чувство. Каждый его воспринимает по-своему. Кто-то его чувствует, кто-то нет, кто-то еще к этому не пришел. Но мы все этого хотим. Мы все хотим, чтобы нас любили, хотим сами испытать это чувство к кому-то. Это связано не только с мужчиной и женщиной, это связано с семьей, детьми, друзьями», — пояснил певец.

По мнению Туриченко, осознание того, что ты любишь и любим, помогает смотреть в завтрашний день с надеждой, что все будет хорошо. Именно поэтому тема любви находит отклик в сердце каждого человека, а поэты и музыканты веками посвящают этому чувству свои произведения.

Полное интервью с Кириллом Туриченко в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему в современной поп-музыке, по мнению певца Кирилла Туриченко, отчетливо слышны отголоски хитов 80-х и 90-х годов.

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