«Устойчивость к санкциям»: на Западе удивлены рекордной нефтедобычей в России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

Bloomberg: бум нефтяных скважин доказал устойчивость России к санкциям

«Устойчивость к санкциям»: на Западе удивлены рекордной нефтедобычей в России

Фото: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov

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В 2023 году в стране произошел настоящий «бум нефтяных скважин». Что это значит?

России удалось сохранить рекордные темпы нефтедобычи на фоне введенных санкций Запада, что доказало их провал. На это обращает внимание агентство Bloomberg.

«В 2023 году Россия второй год подряд добывала рекордные объемы нефти, что является еще одним свидетельством устойчивости страны к западным санкциям», — пишут авторы.

В материале отмечается, что в прошлом году в стране произошел «бум нефтяных скважин» — они открывались очень активно. Только за 11 месяцев 2023-го компании пробурили скважины, суммарная глубина которых достигает 28,1 километра.

Агентство со ссылкой на экспертов пишет, что Россия оказалась независима от западных обслуживающих компаний в вопросе нефтепромысловых услуг. Их отказ от сотрудничества оказал минимальное давление на отрасль.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Австрии изучают указ Путина по Южно-Русскому месторождению.

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