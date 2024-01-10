«Сейчас вы убедитесь»: певицу Славу разнесло до неузнаваемости за праздники

Исполнительница привыкла делиться с поклонниками всеми своими радостями и переживаниями.

Певица Слава набрала за новогодние праздники лишние килограммы и теперь мечтает похудеть, чтобы вернуть былые формы и красоту. Исполнительница призналась в личном блоге, что неплохо провела зимние каникулы.

А сейчас ей предстоит бороться с последствиями веселья. Слава выложила видео, появившись в кадре с маской на лице.

«Мне нужна не маска, а минус 15 килограмм. Сейчас на следующем видео вы убедитесь в этом», — приводит откровения исполнительницы издание dni.ru.

В подтверждение своих слов звезда выложила второй ролик, где продемонстрировала свою действительно округлившуюся фигуру. Впрочем, поклонники заверили певицу, что преданы ей, несмотря ни на что.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как певице Славе удается крутить возлюбленным. Она более 18 лет находится в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким, у пары есть дочь Антонина, но возлюбленные до сих пор не сыграли свадьбу.