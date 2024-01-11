Заслуженное первое место: кого из российских музыкантов слушают чаще всего?

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Баста стал самым прослушиваемым артистом на «Яндекс Музыке»

Заслуженное первое место: кого из российских музыкантов слушают чаще всего?

Фото: Алена Яшина / ФК "Зенит"/ ТАСС

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Певцу удалось обогнать даже невероятно популярных конкуренток.

Рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, стал самым прослушиваемым артистом на платформе «Яндекс Музыка». Ему удалось обойти Анну Аsti и Инстасамку.

«Основным фактором лидерства Басты стали прослушивания трека „На заре“ — кавера певца на песню группы „Альянс“, который вошел в саундтрек одного из популярных сериалов», — сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Рекордсменом ему удалось стать благодаря тому, что к его музыке обратились более девяти миллионов человек. Такое количество стало абсолютным рекордом платформы. Помимо песни «На заре» слушатели интересовались композициями «В разные стороны», «Ты была права», «Карма» и «Сансара».

К слову, в конце прошлого года в Латвии ограничили доступ пользователей ко всем сайтам, которые связаны с компанией «Яндекс». Власти также намерены ограничить доступ к платформе «Яндекс Музыка», на которой можно послушать подкасты и иной контент, создаваемый лицами, на которых наложены санкции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как социальные сети продвигают молодых артистов.

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