Лайкаем хейтеров: как социальные сети продвигают молодых артистов

Интернет дал возможность получить свою минуту славы практически каждому, и для этого необязательно иметь связи в российском шоу-бизнесе.

Популярные блогеры и селебрити собрались на закрытой мультимедийной вечеринке «Вишня Party Sunrise». О значимости социальных сетей в современном мире гости эксклюзивно порассуждали с корреспондентом 5-tv.ru.

«У нас неслучайно сегодня вечеринка называется Sunrise, это „восход“, перезагрузка фактически в переводе на наш сленг. Потому что все устали от того ужаса, который был в пандемию, от этого низкосортного контента, который вырывался отовсюду. И нужно было блокировать весь интернет, потому что это было невозможно смотреть. Сейчас появился качественный контент, и уже блогеры соревнуются друг с другом. „Вишня Part Sunrise“ дает возможность открыть новые имена, вы слышите немного звездных имен, но они станут известными завтра», — отмечает учредитель вечеринки «Вишня Party Sunrise» и премии «Вишня года» Алексей Пеганов.

Участники группы «Ф’эмили» Платон и Эмили уверены, что в современном мире активное ведение социальных сетей отлично помогает продвигаться молодым исполнителям. Что касается выбора контента, то в интернете брат с сестрой любят транслировать своим подписчикам, как они пранкуют друг друга. Также, помимо съемок трендовых видео, юные исполнители любят вводить специальные рубрики.

«Мы раз в неделю делаем собрание, где мы обсуждаем, какие видео нам надо снимать, какие нам нужно придумать идеи, чтобы прибавлять подписчиков себе. <…> Часто у Платона есть одна идея, у меня другая. И мы их смешиваем и получаем одну большую идею», — рассказывает Эмили.

На хейтеров ребята особо не обращают внимание. Юных артистов могут травить за то, что они якобы много кривляются и ведут себя не как все.

«Мы даже лайкаем такие комментарии или отвечаем!» — поделился Платон.

Певец и продюсер Илья Гуров называет себя завсегдатаем социальных сетей, ведь для него эти площадки являются платформой для самовыражения и раскрытия своего творческого потенциала.

«Я с основания „ВКонтакте“. <…> Я как раз-таки из тех людей, кто пришел в эту соцсеть, когда она только-только появилась. У меня был аккаунт с несколькими тысячами фотографий. Мне его безжалостно удалили с моими 15 тысячами настоящих подписчиков. Я очень-очень сильно горевал. И „ВКонтакте“, и в „Одноклассниках“, и на Youtube, и на Rutube с самого-самого основания, потому что я слежу за тенденциями. И я всегда понимаю, что даже если эта соцсеть не выстрелит, я там должен быть», — поделился Илья Гуров.

Участник дуэта ALEX & RUS Alex Say отметил, что он позиционирует себя как артист, поэтому социальные сети ведет свободно.

«Просто лайф-контент. В основном музыка, сниппеты», — делится артист.

По признанию молодого исполнителя, на его аккаунт не часто заглядывают хейтеры, однако, если такое и случается, к ним он относится нейтрально: в черные списки не заносит и даже, улыбнувшись, может лайкнуть негативный комментарий.

А профессиональная актриса Татьяна Плетнева выкладывает в аккаунт свои творческие работы. По ее признанию, ей становится обидно, когда на актерские роли утверждают обычных блогеров, у которых нет соответствующего образования.

«Хочется, чтобы каждый был в своей нише. Они прекрасно занимаются своим делом в интернете, но, когда они приходят в кино, к сожалению, это видно, что они непрофессиональные актеры. Я не против того, чтобы они там снимались, но, ребят, мастерства наберитесь, поучитесь хоть немножко», — с улыбкой на лице поделилась своим мнением артистка.

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