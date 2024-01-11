Три важных момента: как молодому повару выжить в борьбе с конкурентами

Шеф-повар Валерий Чигарнов перечислил качества успешного повара.

В последние годы количество достойных специалистов в сфере общепита стремительно растет, вследствие чего появляется и соперничество между мастерами. Как выделиться молодому специалисту и стать успешным, в интервью изданию «Страсти» рассказал шеф-повар Валерий Чигарнов.

По словам Чигарнова, для этого еще неопытному повару важно найти свой стиль, который в последствие станет его визитной карточкой. Чтобы это приобрести важно иметь базу, от которой можно будет отталкиваться, и иметь некоторый опыт, на основании которого человек начнет пробовать искать себя.

«Мне как-то Глен Балисс сказал: „Ты шеф, хороший парень, вроде ничего. Я вижу, как ты плаваешь, и тебе нужно просто вектор свой выстроить.“. Так с ним и не получилось поработать, но я запомнил его слова, начал искать свой стиль», — вспомнил он.

Кроме того, важно молодому специалисту как можно больше путешествовать по миру, знакомиться с кухнями разных стран. А также не стоит торопиться становиться шеф-поварами.

«Увидеть, насколько он разнообразен, как много заведений, кухонь. Обязательно наработать насмотренность, как в свое время это делал я», — подытожил он.

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