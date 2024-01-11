Развлечение из правил: на что россияне тратили деньги в новогодние праздники

Эфирная новость 21 0

Продажи на маркетплейсах выросли почти на 50% в новогодние праздники

Фото, видео: www.globallookpress.com / 57stock; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

И какие товары вошли в ТОП продаж?

Мороз подстегивает спрос — как пишут «Известия», в новогодние праздники продажи на маркетплейсах выросли почти на 50%. Жители России активно покупали автоаксессуары для обогрева и запуска авто, обогреватели и развлекательные гаджеты, такие как игровые приставки.

Сказались морозные каникулы и на рынке бытовой техники. В первую неделю нового года россияне охотно покупали онлайн телевизоры, холодильники и смартфоны.

Те, кто все-таки отважились выйти на улицу, шли в торговые центры и рестораны. Их посещаемость выросла почти на треть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян собираются защитить от покупки некачественных товаров в интернет-магазинах, в том числе и на маркетплейсах. В Госдуме предлагают штрафовать онлайн-продавцов за отказ предоставить сертификаты качества своих товаров.

Наказать хотят и тех, кто загружает поддельные документы. Впрочем, и сейчас продажа товаров без сертификатов в магазинах может обернуться штрафом до 300 тысяч рублей.

-2° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.39
-1.01 97.87
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:52
В Малом театре назвали дату и место прощания с Юрием Соломиным
13:43
Минфин возобновляет продажу валюты
13:40
Развлечение из правил: на что россияне тратили деньги в новогодние праздники
13:23
Жених обиделся на родственников за выбор некрасивой невесты
13:18
Актер, политик и худрук: чем особенно запомнился Юрий Соломин
13:16
Народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
Путин: Россию со всех сторон душат, а она обогнала Германию
Врачи рассекретили способ спастись от ранней смерти не вставая с дивана
Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса