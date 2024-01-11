США возобновили импорт нефти из России после перерыва в 1,5 года

|
Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

Причем Штаты отдали за баррель гораздо больше суммы, установленной «потолком цен».

США возобновили импорт нефти из России после перерыва в 1,5 года

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Соединенные Штаты осенью 2023-го впервые за полтора года импортировали российское черное золото. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

Так, в октябре Вашингтон купил 36,8 тысяч баррелей нефти из РФ. Импорт стоил 2,7 миллиона доллара. В ноябре США сделали повторную закупку. За импорт 9,9 тысяч баррелей нефти они отдали 750 тысяч долларов. В обоих случаях углеводород покупался для потребления.

Следует отметить, что Штаты отдали за баррель гораздо больше 60 долларов, установленных «потолком цен». Так, в октябре он обошелся США в 74 доллара, а в ноябре — 76.

США ввели в марте 2022-го запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России. Последний раз Вашингтон закупил у Москвы черное золото в апреле того года. В последнее время США стали активно бороться с организациями и судами, которые используются для обхода «ценового потолка» на российскую нефть.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями

Ранее 5-tv.ru писал, что в декабре 2023-го США ввели санкции против четырех компаний и нефтетанкера России. В этот «черный список» попали в том числе базирующиеся в Гонконге компании Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited.

-9° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.39
-1.01 97.87
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:35
Снова передумала? Агата Муцениеце подала на Павла Прилучного новый иск
10:17
Попрощаться с рутиной: как легко почистить картошку
9:59
Оглушительный успех: десантники уничтожают танки ВСУ с помощью дронов
9:49
«Помечу для себя»: Путин объяснил, почему против повышения ввозной пошлины на рыбу
9:41
В Пензенской области авто влетело в грузовик на встречке, восемь человек погибли
9:40
«Бум! И цены полетели»: Путин объяснил подорожание куриных яиц

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
Путин: Россию со всех сторон душат, а она обогнала Германию
Врачи рассекретили способ спастись от ранней смерти не вставая с дивана
Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса