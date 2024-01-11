Причиной смерти Юрия Соломина стала внезапная остановка сердца

Причиной смерти народного артиста СССР Юрия Соломина стала внезапная остановка сердца. Об этом стало известно источнику 5-tv.ru.

Режиссер так и не смог оправиться от ишемического инсульта, который перенес. По нашим данным, в ходе лечения у Соломина начался ряд осложнений на органы. В их списке — почечная, дыхательная и сердечная недостаточности.

В последние минуты рядом с легендой советского кинематографа была его внучка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Малом театре назвали дату и место прощания с Юрием Соломиным. Артист ушел из жизни на 89-м году.