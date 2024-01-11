«Я не был готов»: Александр Коршунов ужаснулся новости о смерти Юрия Соломина

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева Эксклюзив 941 0

Александр Коршунов: Юрий Соломин был человеком, безумно преданным своему делу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; Кадр из сериала «ЧС. Чрезвычайная ситуация», 2012 г.; 5-tv.ru

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Великого артиста не стало в возрасте 88 лет.

Сегодня скончался заслуженный артист РСФСР и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. В беседе с 5-tv.ru прокомментировал уход великого театрального педагога знаменитый актер Александр Коршунов.

Как признался наш собеседник, смерть Юрия Мефодьевича стала для него настоящим шоком — он не был готов к подобной «страшной» новости.

«Это очень большая потеря и для Малого театра, и для всех. Для всех зрителей, для всех актеров, для всей российской культуры», — поделился Александр Викторович.

Как рассказал артист, Соломин был потрясающим актером и человеком. Он был уникален своим «неповторимым обаянием», которое не раз поражало всех окружающих. Эта черта сопровождала его во всех сферах жизни. Великие театральные работы Юрия Мефодьевича, по словам Коршунова, «останутся навсегда».

«Он был человеком безумно преданным своему делу. Преданным Малому театру. Он уважал Малый театр», — рассказал собеседник 5-tv.ru.

Соломин делал все для любимого места, ради которого «жил». По словам Коршунова, именно благодаря великому артисту сохранялся «традиционный прекрасный Малый театр», который знает Россия.

«Он не раз говорил о том, как он любит этот зал, как он любит эти кресла, эту сцену, этот воздух, эту ауру, которая существует в Малом театре», — вспоминает слова Юрия Мефодьевича Коршунов.

Как признался Александр Викторович, это действительно «большая утрата» великого человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем особенно запомнился Юрий Соломин.

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