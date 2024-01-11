Партнеры Байдена финансируют теракты в РФ — Андрей Деркач

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 78 0

Андрей Деркач: партнеры Байдена финансируют теракты в РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry; 5-tv.ru

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Бывший нардеп Верховной Рады напомнил, что в 2020 году была совершена самая крупная взятка в Европе.

Партнеры американского президента Джо Байдена финансируют теракты, которые совершает киевский режим. Об этом в интервью журналистке Симоне Манджанте Пападопулос сообщил бывший нардеп Верховной Рады Андрей Деркач.

«Руководители спецслужб Украины не скрывают, что они проводят террористические акты за внебюджетный кэш. То есть партнеры Байдена по коррупционному бизнесу на Украине финансируют террористические акты, таким образом уходя от ответственности за коррупцию на Украине», — рассказал он в интервью.

Он также упомянул, что самая масштабная взятка в ЕС была совершена в 2020 году. За то, чтобы быстро закрылось уголовное дело против «Бурсимы» (энергетической компании — Прим. ред.) были переданы шесть миллионов долларов. Эти деньги получил ГУР (Главное управление разведки Украины — Прим.ред.) в пакетах.

А уже после этого события были совершены два теракта. Один на газопроводе «Северный поток», второй — на «Северном потоке-2». Следом были убиты военкор Владлен Татарский и журналистка Дарья Дугина, а также было совершена попытка убийства депутата Госдумы Захара Прилепина.

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