Йемен произвел массовый запуск ракет по кораблям США и Британии в Красном море

Силы Йемена ответили на атаку США и Великобритании массированным запуском ракет класса «земля-земля» по целям в Красном море. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По сообщению издания, часть ракет достигла цели. По информации Al Mayadeen, один военный корабль США был потоплен. ТАкже ближневосточные издания и интернет-СМИ опубликовали кадры запуска ракет Йемена.

Ночью 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. Удары были нанесены по йеменской столице Сана, а также городам Ходейда, Дхамар, и другим целям. Информацию об атаке официально подтвердили госсекретарь США Блинкен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По их заявлениям, удар по городам Йемена был совершен «в рамках самообороны» в ответ на атаки хуситов на корабли в Красном море, которые направлялись в Израиль.

Удары по Йемену были произведены при неоперативной поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна. В сети также появились кадры вылета истребителей с аэродрома Кипра, но эти видео пока никем официально не подтверждены.

Хуситы пообещали соразмерный ответ на действия США и Британии.

После обострения палестино-израильского конфликта йеменские хуситы заявили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря, пока удары по палестинскому анклаву не будут прекращены. Так, они однажды атаковали два нефтяных танкера с помощью ударных дронов. Суда шли под флагами Норвегии и Индии.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронологию обострения конфликта между хуситами и США.