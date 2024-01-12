Россия созвала запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за удара США по Йемену

На карте мира появилась еще одна горячая точка — в районе Аравийского полуострова. Этой ночью США и Великобритания начали наносить авиаудары по военным объектам хуситов в Йемене. Целями атак стали склады оружия и площадки для производства и запуска ракет и беспилотников.

Для пролета американских и британских бомбардировщиков свое воздушное пространство предоставили Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Хуситы в ответ начали обстрел военных объектов США в регионе.

В частности, ракеты запустили по американской базе в Джибути. В подконтрольных мятежникам районах Йемена объявлена мобилизация, призваны тысячи мужчин.

Россия сегодня запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами США и их союзников по Йемену. Об этом сообщили в нашем представительстве при организации.

Вашингтон и Лондон начали военную операцию в ответ на атаки хуситов по связанным с Израилем торговым судам в Красном море и Аденском заливе. В результате транспортные компании стали направлять свои сухогрузы по более длинному пути — вокруг Африки. И всего за месяц стоимость контейнерных перевозок выросла вдвое.

«США не смогут ничего сделать в Йемене! Они вместе с Саудовской Аравией десять лет бомбили его и ничего не добились. Они убили там тысячи людей, и все безрезультатно, люди не сдались. Поэтому США продолжат наносить удары по Йемену и столкнутся с негативными последствиями. Основное из них — придется искать пути в обход Красного моря. И это означает, что товары подорожают. Вся мировая экономика увидит последствия», — заявил политолог Джон Вароли.

Цепная реакция в экономике в связи с конфликтом уже началась. Компания Tesla объявила, что приостановит с конца января работу своего завода по производству электрокаров в Берлине. Причина в том, что на предприятии начался дефицит комплектующих, которые поставлялись из Азии как раз-таки судами по маршруту через Красное море.