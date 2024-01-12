Россия созвала запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за удара США по Йемену

Эфирная новость 31 0

Атака уже вызвала широкую реакцию общественности.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xie E; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На карте мира появилась еще одна горячая точка — в районе Аравийского полуострова. Этой ночью США и Великобритания начали наносить авиаудары по военным объектам хуситов в Йемене. Целями атак стали склады оружия и площадки для производства и запуска ракет и беспилотников.

Для пролета американских и британских бомбардировщиков свое воздушное пространство предоставили Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Хуситы в ответ начали обстрел военных объектов США в регионе.

В частности, ракеты запустили по американской базе в Джибути. В подконтрольных мятежникам районах Йемена объявлена мобилизация, призваны тысячи мужчин.

Россия сегодня запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами США и их союзников по Йемену. Об этом сообщили в нашем представительстве при организации.

Вашингтон и Лондон начали военную операцию в ответ на атаки хуситов по связанным с Израилем торговым судам в Красном море и Аденском заливе. В результате транспортные компании стали направлять свои сухогрузы по более длинному пути — вокруг Африки. И всего за месяц стоимость контейнерных перевозок выросла вдвое.

«США не смогут ничего сделать в Йемене! Они вместе с Саудовской Аравией десять лет бомбили его и ничего не добились. Они убили там тысячи людей, и все безрезультатно, люди не сдались. Поэтому США продолжат наносить удары по Йемену и столкнутся с негативными последствиями. Основное из них — придется искать пути в обход Красного моря. И это означает, что товары подорожают. Вся мировая экономика увидит последствия», — заявил политолог Джон Вароли.

Цепная реакция в экономике в связи с конфликтом уже началась. Компания Tesla объявила, что приостановит с конца января работу своего завода по производству электрокаров в Берлине. Причина в том, что на предприятии начался дефицит комплектующих, которые поставлялись из Азии как раз-таки судами по маршруту через Красное море.

-11° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
88.78
-0.61 97.54
-0.33
Время активных дел: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 января

Последние новости

6:50
«Помяните мое слово»: Рудковская о том, что ждет бросившего младенца в снег Косенко
6:35
Россия созвала запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за удара США по Йемену
6:19
Все очевидно: почему ВСУ терпят поражение на поле боя
6:00
Гаубицы Д-30 и ТОС «Солнцепек» бьют точно в цель: лучшее видео из зоны СВО
5:47
«Зажмуриться хочется»: 54-летнюю Бледанс раскритиковали за видео в бикини
5:24
ФАС может проверить банки из-за ограничений по льготной ипотеке

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
Путин: Россию со всех сторон душат, а она обогнала Германию
Врачи рассекретили способ спастись от ранней смерти не вставая с дивана
Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса