Что должно быть в домашней аптечке: советы доктора Мясникова

Самый популярный врач России Александр Мясников в эфире передачи на YouTube-канале «Доктор 24» раскрыл секрет, как собрать идеальную домашнюю аптечку на все случаи жизни.

Во-первых, по мнению доктора, самое главное на первом этапе — осознать, что здоровому человеку не нужен целый набор обезболивающих или лекарств от гриппа в красивых пакетиках. А если случаются серьезные проблемы, следует адресно обратиться к профильному врачу и не скупать в аптеках неизвестные препараты.

Во-вторых, следует выкинуть из аптечки всевозможные витамины. Мясников уверяет: все, что нужно пациенту, он получает из воды, воздуха и солнца, а также при правильном питании. Кроме того, нужно избавиться и от мочегонных средств — они не помогут при сильных отеках, а лишь спровоцируют гормональный сбой регулировки водно-солевого обмена.

В-третьих, желательно забыть о лекарствах от простуды. Они зачастую содержат антибиотики, но когда пациента лечат от чего-то серьезного, то назначают препараты этой категории в чистом виде. Поэтому совмещать их крайне опасно — есть риск получить передозировку антибиотиками.

По мнению Александра Мясникова, идеальная домашняя аптечка состоит из нескольких простейших позиций: перевязочные материалы, антисептики, возможно, примитивные обезболивающие. Остальные препараты стоит приобретать только после консультации с лечащим врачом.

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