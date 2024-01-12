Что должно быть в домашней аптечке: советы доктора Мясникова

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 43 0

Главный врач московской ГКБ № 71 объяснил, почему о некоторых препаратах стоит забыть навсегда.

Что должно быть в домашней аптечке: советы доктора Мясникова

Фото: ТАСС/Вергун Антон, /GÃ©Rard Houin, /Сорокин Донат, /Смирнов Владимир

Самый популярный врач России Александр Мясников в эфире передачи на YouTube-канале «Доктор 24» раскрыл секрет, как собрать идеальную домашнюю аптечку на все случаи жизни.

Во-первых, по мнению доктора, самое главное на первом этапе — осознать, что здоровому человеку не нужен целый набор обезболивающих или лекарств от гриппа в красивых пакетиках. А если случаются серьезные проблемы, следует адресно обратиться к профильному врачу и не скупать в аптеках неизвестные препараты.

Во-вторых, следует выкинуть из аптечки всевозможные витамины. Мясников уверяет: все, что нужно пациенту, он получает из воды, воздуха и солнца, а также при правильном питании. Кроме того, нужно избавиться и от мочегонных средств — они не помогут при сильных отеках, а лишь спровоцируют гормональный сбой регулировки водно-солевого обмена.

В-третьих, желательно забыть о лекарствах от простуды. Они зачастую содержат антибиотики, но когда пациента лечат от чего-то серьезного, то назначают препараты этой категории в чистом виде. Поэтому совмещать их крайне опасно — есть риск получить передозировку антибиотиками.

По мнению Александра Мясникова, идеальная домашняя аптечка состоит из нескольких простейших позиций: перевязочные материалы, антисептики, возможно, примитивные обезболивающие. Остальные препараты стоит приобретать только после консультации с лечащим врачом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какими способами ни в коем случае нельзя снимать стресс. Психолог пояснил, почему популярные средства борьбы со стрессом могут усугубить проблемы.

-11° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
88.78
-0.61 97.54
-0.33
Время активных дел: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 января

Последние новости

9:54
«Пациенты становятся моложе»: почему рак перестал быть «болезнью старых»
9:42
Россиян просят не ездить в Папуа — Новую Гвинею из-за тотальной анархии в стране
9:40
В Госдуме назвали условие для получения пенсии в 50 тысяч рублей
9:27
«Десятки тысяч»: в США потребовали от Зеленского лучше мобилизовывать женщин
9:13
Главный соус на столе: сколько майонез на самом деле может храниться в холодильнике
9:06
«Дома тряслись»: названо имя человека, контролировавшего удары США по Йемену

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
Путин: Россию со всех сторон душат, а она обогнала Германию
Врачи рассекретили способ спастись от ранней смерти не вставая с дивана
Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса