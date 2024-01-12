«Дома тряслись»: названо имя человека, контролировавшего удары США по Йемену

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 158 0

ВВС США нанесли удары по более 60 целям йеменских хуситов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Shang; 5-tv.ru

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Очевидец рассказал об ужасной обстановке в столице в этот момент.

Житель столицы Йемена Саны Сабер Аль-Зари рассказал об атаке Соединенных Штатов и Великобритании по объектам хуситов. Поделился он в беседе с 5-tv.ru.

«Я не видел сам момент взрыва, но услышал четыре мощных удара. Да, я слышал эти взрывы, они были очень громкие! Дома от них тряслись», — сказал Аль-Зари.

Он также отметил, что сейчас в городе все спокойно.

Кроме того, как сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника Минобороны США, нанесение ударов по объектам хуситов в Йемена из больницы контролировал глава Пентагона Ллойд Остин. Следует отметить, что его госпитализировали 1 января из-за возникновения осложнений после медицинского планового обследования. А в ночь на 12-е число Остин приказал Центральному командованию ВС Штатов совершить атаку.

Причем Остин в период с 9 по 11 января дважды общался с президентом США Джо Байденом. По словам американского чиновника, он в течение последних 72 часов «активно участвовал в наблюдении и руководстве нанесения ударов».

ВВС США сообщили, что нанесли ракетные удары по более чем 60 целям хуситов. При этом они использовали свыше 100 высокоточных боеприпасов.

Ночью 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. Удары были нанесены по йеменской столице Сана, а также городам Ходейда, Дхамар, и другим целям. Информацию об атаке официально подтвердили госсекретарь США Блинкен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По их заявлениям, удар по городам Йемена был совершен «в рамках самообороны» в ответ на атаки хуситов на корабли в Красном море, которые направлялись в Израиль.

Удары по Йемену были произведены при неоперативной поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна. В сети также появились кадры вылета истребителей с аэродрома Кипра, но эти видео пока никем официально не подтверждены.

Хуситы пообещали соразмерный ответ на действия США и Британии.

После обострения палестино-израильского конфликта йеменские хуситы заявили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря, пока удары по палестинскому анклаву не будут прекращены. Так, они однажды атаковали два нефтяных танкера с помощью ударных дронов. Суда шли под флагами Норвегии и Индии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за удара США по Йемену.

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«Дома тряслись»: названо имя человека, контролировавшего удары США по Йемену

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