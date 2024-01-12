Задержан сотрудник режимного предприятия Пензенской области за связь с Польшей

Установлено, что россиян сам вышел на связь с польскими спецслужбами.
Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru
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В Пензенской области задержан россиян за сотрудничество со спецслужбами Польши. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России, также предоставив оперативные кадры.
«Федеральной службой безопасности РФ пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб иностранного государства сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области», — говорится в сообщении.
Так, установлено, что мужчина сам установил связь с польскими спецслужбами и передавал данные о предприятии в обмен на содействие в переезде. Силовикам удалось пресечь незаконную деятельность, все преступные действия были задокументированны.
«Фигурант задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 275.1 („Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством“) УК России», — добавили в ФСБ.
Ранее 5-tv.ru писал, что правоохранители задержали замглавы администрации города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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