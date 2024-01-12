Задержан сотрудник режимного предприятия Пензенской области за связь с Польшей

В Пензенской области задержан россиян за сотрудничество со спецслужбами Польши. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России, также предоставив оперативные кадры.

«Федеральной службой безопасности РФ пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб иностранного государства сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области», — говорится в сообщении.

Так, установлено, что мужчина сам установил связь с польскими спецслужбами и передавал данные о предприятии в обмен на содействие в переезде. Силовикам удалось пресечь незаконную деятельность, все преступные действия были задокументированны.

«Фигурант задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 275.1 („Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством“) УК России», — добавили в ФСБ.

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