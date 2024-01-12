Пункт постоянного базирования ВМФ России в Абхазии может заработать в 2024 году

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

Строительство сейчас не ведется, но власти уверены, что открытие скоро состоится.

Пункт постоянного базирования ВМФ России в Абхазии может заработать в 2024 году

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Пункт базирования Военно-морского флота (ВМФ) России в Абхазии может начать работать в 2024 году. Об этом заявил секретарь совета безопасности республики Сергей Шамба в беседе с РИА Новости.

«Уже в этом году может начаться его функционирование, хотя назвать точное время запуска, как и сказать, что именно будет находиться в пункте, мне трудно», — сказал он.

Шамба добавил, что строительство в Очамчирской бухе, где будет находиться пункт базирования, пока не ведется, но сейчас он проектируется. Эти работы отвечают духу соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве.

Россия взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности Абхазии. По словам Шамбы, видно их выполнение, ведь с 2008 года там не было инцидентов с захватом судов в море. Сухум тоже выполняет свои обязательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Абхазии Аслан Бжания в октябре 2023 года анонсировал размещение в республике пункта постоянного базирования ВМФ РФ. Появится он Очамчирском районе. Это направлено на повышение уровня обороноспособности России и Абхазии, подчеркивал Бжания.

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