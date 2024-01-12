Американский блогер Гонсало Лира, критиковавший Зеленского, умер в украинской тюрьме

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 80 0

Такер Кларксон сообщил о смерти блогера Гонсало Лира из США в украинской тюрьме

Американский блогер Гонсало Лира, критиковавший Зеленского, умер в украинской тюрьме

Фото: Из открытых источников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Есть свидетельства о том, что перед смертью 55-летнего мужчину неоднократно пытали.

Американский блогер, писатель и режиссер Гонсало Лира, критиковавший Владимира Зеленского, умер в украинской тюрьме. Об этом в соцсети Х (бывший Twitter) сообщил журналист Такер Кларксон.

Кларксон ссылается на слова отца 55-летнего блогера, осужденного за «преступление, связанное с критикой правительства Украины и президента США Джо Байдена».

«Гонсало Лира был гражданином США, но администрация Байдена явно была за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали», — отметил Карлсон в своем сообщении.

Журналист-расследователь Кит Кларенберг подтверждает известие о смерти американца.

«Гонсало Лира мертв. Я не соглашался с ним практически во всем. Но он не должен был умереть в украинской тюрьме», — написал Кларенберг в своем личном блоге.

Госнало Лира задержали сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) в мае 2023 года. официальной причиной стала его позиция относительно СВО, а также «дискредитация высшего военно-политического руководства и Сил обороны Украины».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что На Украине сожгли дом митрополита УПЦ Лонгина.

-11° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
88.13
-0.65 96.75
-0.79
Им точно повезет: ТОП-5 перспективных бизнесменов по знаку зодиака

Последние новости

23:43
Смертельно опасно: в каких случаях врач откажется от пластической операции
23:18
Телеведущая Лера Кудрявцева вышла к публике после заявления о разрыве с мужем
23:00
Время старших Арканов: прогноз Таро на неделю с 15 по 21 января
22:45
Американский блогер Гонсало Лира, критиковавший Зеленского, умер в украинской тюрьме
22:25
Новые регионы России получат полмиллиарда из Фонда президентских грантов
22:10
«За себя не отвечает»: что даст Украине соглашение о сотрудничестве с Великобританией

Сейчас читают

Жив или мертв: друзья «похоронили» поэта Льва Рубинштейна, сбитого машиной
Путин: Россию со всех сторон душат, а она обогнала Германию
Врачи рассекретили способ спастись от ранней смерти не вставая с дивана
Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса