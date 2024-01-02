На Украине сожгли дом митрополита УПЦ Лонгина

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 95 0

На Украине сожгли дом митрополита УПЦ Лонгина

На Украине сожгли дом митрополита УПЦ Лонгина

Фото: www.globallookpress.com / Mag. Philip Bildstein

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Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

Имущество священнослужителя сгорело полностью.

Неизвестные подожгли дом настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина. Информация об этом появилась в Telegram-канале украинского общественного движения «Миряне».

«Дом и имущество огнем было уничтожено полностью. Слава Богу, сам владыка не пострадал», — говорится в сообщении.

В мае Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила митрополита Лонгина в том, что он якобы «пренебрежительно» высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). В сентябре дело было отправлено направлено в суд.

Спустя два месяца украинские силовики пришли с обыском в Банченский монастырь. Митрополит Лонгин вместе с верующими встал на защиту обители.

Киевский режим активно проводит волну гонений на УПЦ с осени прошлого года. Как храмы в стране захватывают раскольники — читайте в нашем материале.

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