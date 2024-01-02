На Украине сожгли дом митрополита УПЦ Лонгина
На Украине сожгли дом митрополита УПЦ Лонгина
Фото: www.globallookpress.com / Mag. Philip Bildstein
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Имущество священнослужителя сгорело полностью.
Неизвестные подожгли дом настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина. Информация об этом появилась в Telegram-канале украинского общественного движения «Миряне».
«Дом и имущество огнем было уничтожено полностью. Слава Богу, сам владыка не пострадал», — говорится в сообщении.
В мае Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила митрополита Лонгина в том, что он якобы «пренебрежительно» высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). В сентябре дело было отправлено направлено в суд.
Спустя два месяца украинские силовики пришли с обыском в Банченский монастырь. Митрополит Лонгин вместе с верующими встал на защиту обители.
Киевский режим активно проводит волну гонений на УПЦ с осени прошлого года. Как храмы в стране захватывают раскольники — читайте в нашем материале.
- 12 нояб
- Странные пророчества и скорый апокалипсис: все о новом самозванце-патриархе
- 19 окт
- В Киеве продолжают решать вопрос о запрете УПЦ
- 15 авг
- У наместника Киево-Печерской лавры Павла выявили серьезные проблемы с сердцем
- 11 авг
- Нарковойска: новая концепция нацбезопасности Украины имени Зеленского
- 28 июл
- Зеленский украл Рождество и перенес праздник на 25 декабря
- 27 июл
- РФ раскрыла в ООН планы Киева по уничтожению канонического православия на Украине
- 26 июл
- Запад препятствует тому, чтобы мир узнал о ситуации с Киево-Печерской Лаврой
- 8 июл
- Все не просто так: политолог Гаспарян указал на «смертоносную» кару разорителей Киево-Печерской лавры
- 1 июл
- От монахов УПЦ потребовали покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля
- 26 июн
- Посягнули на святое: каких православных реликвий Украина лишает Киево-Печерскую лавру
72%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?