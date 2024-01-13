Bloomberg: РФ готова судиться с Западом, чтобы предотвратить конфискацию активов

Россия находится в тесном контакте с зарубежными юристами, которые могут подать судебный иск в случае, если западные страны решатся конфисковать замороженные активы Центробанка. Об этом сообщает Bloomberg.

Несмотря на то, что конфискация активов, по мнению экспертов, маловероятна, представители российской экономики заинтересованы в их безопасности.

По словам источников издания, представители власти также заказывали экспертные заключения, анализирующие соответствующее зарубежное законодательство и прецеденты в других странах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что Россия имеет целый спектр ответных мер в отношении тех, кто пытается инициировать конфискацию ее активов. В том числе и юридического характера.

Ранее 5-tv.ru писал, о каких об ответных мерах на конфискацию активов предупредил Кремль.