Четко, по делу: Шура знатно выругался на вопрос о своей популярности

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 704 0

Российский певец Шура вернул себе популярность спустя годы забвения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Исполнитель, ставший знаменитым в 1990-е, вновь вернулся на звездный олимп. Как ему это удалось?

Певец Шура оригинально ответил о том, как ему удалось вернуть былую славу и вновь стать кумиром, причем, не только взрослого поколения, но и молодежи. Вопрос корреспондент 5-tv.ru задала ему на дискотеке «Суперстар!».

Сложно не заметить, что Шура, он же Александр Медведев, после сложного периода в жизни вновь вернулся за звездный олимп российского шоу-бизнеса. Новый виток популярности исполнителя сопровождается признанием, в том числе, молодого поколения.

Однако на вопрос, как ему это удалось, Шура отвечать не стал, оставив комментарий в своей необычной манере.

«Об косяк! Все!» — заявил певец.

Первая слава Шуре пришла в конце 1990-х. Эпатажный артист привлек внимание публики не только своим творчеством, но и внешним видом. А его знаменитые «Твори добро», «Холодная луна» и «Отшумели летние дожди» популярны до сих пор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чкак певец Шура ответил на советы покинуть Россию.

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