Путин исполнил мечты трех детей в рамках благотворительной акции «Елка желаний»

Новый год и Рождество — время чудес. И одной из самых добрых традиций в нашей стране стала такая акция как «Елка желаний», когда любой неравнодушный может исполнить мечту ребенка. И это не обязательно какая-то вещь, например, планшет. Мечта — это эмоции, впечатления. Те, что запоминаются на всю жизнь. На этой неделе восьмилетняя Кристина Син вместе с семьей по приглашению президента съездила на Байкал, как мечтала.

Кристина живет на Сахалине. И поездка стала настоящим рождественским приключением. Кроме, собственно, озера, девочка посетила один из самых больших этнографических музеев в России. Для нее провели экскурсию и познакомили с самыми живописными местами. А после поездки с ней созвонился сам президент.

«Хочу пожелать тебе самого доброго в новом году, успехов тебе в учебе, в спорте, в твоих увлечениях. Чтобы ты получала удовольствие от всего, что ты делаешь, и добивалась результатов хороших. Я тебя обнимаю, моя хорошая, всего тебе самого доброго», — сказал Владимир Путин.

«Спасибо, я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы исполнили мою мечту. Также я хочу вас поздравить с Новым годом и с Рождеством. Хочу пожелать вам здоровья, счастья, и чтобы все ваши мечты тоже сбывались», — сказала главе государства девочка.

Всего с 2018 года таким образом «Елка Желаний» помогла более 107 тысячам детей. Владимир Путин один из инициаторов акции в этом году исполнил три мечты — 11-летний Никита из Костромской области на новогодних каникулах посетил «Эрмитаж», а 13-летняя Ксения отправилась из Петербурга в Москву, где попробовала себя в роли ведущей новостей. Девочка хочет стать тележурналисткой.

Мы сейчас наблюдаем ренессанс телевидения, несмотря на распространение интернета и связанные с этим многочисленные алармистские прогнозы прошлых лет о скорой смерти телевещания. Вот свежие данные: так выглядит пятерка лидеров национального вещания с аудиторией 160 миллионов человек. На первом месте — канал «Россия». Далее НТВ, Первый канал, наш Пятый канал и РЕН ТВ. Особенно приятно, что каналы нашего холдинга — Национальной Медиа Группы — уверенно занимают свои позиции среди лидеров уже который год.

Если сравнить с данными за прошлый год — видно, что кто-то немного утратил зрителей, но большинство уверенно приобретает. Динамика роста у пятого — 6%. У коллег с телеканала РЕН ТВ — и вовсе 11. И тенденция понятна. Телевизор включают, чтобы получить качественную и достоверную, в отличие от интернета, информацию. Основной вклад в рост доли вносит как раз информационное вещание.

Качеством контента можно объяснить и рост аудитории в развлекательном сегменте. Здесь также уверенно держат марку два канала нашего холдинга — Домашний и СТС, с большим отрывом опережая всех конкурентов по развлекательному вещанию.

На масштабной выставке «Россия», которая открылась в ноябре на ВДНХ, у нашего холдинга есть отдельный стенд, где вы можете поближе познакомиться с героями любимых фильмов и мультфильмов, и узнать больше о работе телеканалов. И все это в живой и интерактивной форме, которая будет интересна всей семье.